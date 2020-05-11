С 12 мая завершается период нерабочих дней

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11.05.2020, 16:18, Новости дня

Нерабочий период в РФ завершается с 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. Нерабочие дни завершены для всех отраслей экономики, однако борьба с эпидемией продолжится.

Для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, должен сохраняться режим повышенной безопасности. Путин отдельно обратился к пенсионеров и попросил их "еще потерпеть".

Он подчеркнул, что "это вопрос жизни", а не пустые слова, и режим ограничений остается, поскольку "мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить вас от угрозы вируса".

Путин также сообщил, что подписан указ, который станет правовой основой для продолжения работы по борьбе с коронавирусом. Президент предостерег власти от снятия ограничений "под кальку", поскольку эпидемиологическая обстановка в регионах разная.

Выход из режима самоограничений не будет одномоментным, "нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом" и при строгом соблюдении санитарных условий, отметил Путин.



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