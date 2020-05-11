Путин сравнил ситуацию в России и других странах

11.05.2020, 16:18, Новости дня

Основной причиной высокой смертности из-за коронавируса COVID-19, регистрируемой в некоторых странах, стали неготовность и перегрузка систем здравоохранения. Эти факторы не позволяли спасти жизни тех, кому можно было помочь, сообщил в обращении к гражданам РФ президент Владимир Путин.

В нашей стране возможность оказывать специализированную помощь людям с тяжелыми осложнениями сейчас есть в каждом регионе, подчеркнул президент. Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений коронавирусной инфекции, в РФ возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, отметил он. Создан запас оборудования и техники, в том числе резерв аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам президента, все регионы уже должны были сформировать планы по снятию ограничений из-за коронавируса на основе рекомендаций, подготовленных правительством и Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Эти планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности и защиты жизни и здоровья людей.

Решающее слово при снятии ограничений принадлежит врачам и специалистам, подчеркнул президент.

"Главное для нас — это жизнь здоровье, безопасность людей", — сказал Путин.

Российские врачи сейчас знают о коронавирусе гораздо больше, чем в начале эпидемии: у них есть уже не только собственный опыт, но и практика зарубежных коллег, отметил президент. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных аппаратов, производство которых в нашей стране существенно выросло, добавил он.

Обращение президента к гражданам РФ транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.