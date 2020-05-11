 

Путин предложил новую программу поддержки занятости

11.05.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.

Он отметил, что компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май, передает РИА «Новости»

Путин сообщил, что по кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно.

Ранее Путин сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в РФ и объявил о новом пакете мер поддержки и прямой помощи гражданам.



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