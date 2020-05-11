 

Ксения Собчак отметила День Победы покупкой вина за 110 тысяч рублей

11.05.2020, 16:09, Разное

Ксения Собчак и её супруг Константин Богомолов не поскупились на праздничный стол в День Победы. Пара отметила юбилейную дату, купив вино Taylor Fladgate Vintage Port за 110 тысяч рублей.
Телеведущая в своём официальном микроблоге показала подписчикам, как она провела День Победы. Как оказалось, светская львица решила нарушить режим самоизоляции, и отправилась в гости вместе с семьёй к Дмитрию Маликову. Там знаменитости устроили небольшой концерт, исполняя композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. Многие обрадовались возможности посмотреть на звёздное застолье, но более внимательные фолловеры возмутились гастрономическим аппетитам журналистки и её мужа. Как выяснилось, Ксения Собчак и Константин Богомолов приобрели вино Taylor Fladgate Vintage Port, цена которого составила 110 тысяч рублей. Столь высокая цена обусловлена, в том числе и тем фактом, что закупорка алкогольного напитка состоялась в 1945 году, и его возраст насчитывает 75 лет.

Среди пользователей Сети прошла волна недовольства после просмотра публикации. Одних возмутило нарушение супругами режима самоизоляции. Другие уверены, звезда могла бы продемонстрировать скромность и проявить солидарность с народом. В настоящий момент многие вынуждены из-за карантина находиться дома, не зарабатывая средств к существованию и экономя на многом, в том числе и на праздничном меню.



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