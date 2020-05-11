 

Названы самые полезные малоизвестные функции смартфонов Xiaomi

11.05.2020, 16:09, Разное

Специалисты назвали полезные, но малоизвестные функции смартфонов бренда Xiaomi. С помощью различных секретов и тонкостей использование данных гаджетов становится более удобным.
К примеру, у устройств компании есть датчик приближения, который можно активировать, если поднести смартфон к уху. Тем не менее, несколько обновлений могут привести к исчезновения данной возможности, поэтому потребуется реактивация: для этого нужно перейти в раздел «Телефон», найдя вкладку «Входящие вызовы». Кроме того, оболочка MIUI имеет функцию «клонирования» приложений, которая пригодится пользователям, имеющим сразу несколько профилей. Отключение надоедливых уведомлений также возможно после сдвига всплывающего окна в сторону и выбора пункта «Настройки», где можно отказаться от всего лишнего.

Благодаря вкладке «Безграничный экран» можно включить управление жестами. Распознавание по лицу присутствует во многих моделях Xiaomi, но не у всех российских пользователей эта функция работает. В таком случае, можно сменить страну в настройках на условный Китай. Экран блокировки также выключается, так как это предусмотрено возможностями MIUI, подытожили эксперты.



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