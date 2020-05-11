 

Путин объявил о новом пакете мер поддержки в ситуации с коронавирусом

11.05.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскими властями принят новый пакет мер по поддержке граждан и предприятий на фоне эпидемии коронавируса.

Глава государства заявил, что вынужденные ограничения в марте-мае отразились на экономике негативно. По его словам, перечень предприятий постоянно расширяется, и меры поддержки сохранят, передает РИА «Новости».

Он сказал, что российские власти согласовали и приняли новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент отметил, что ответственность регионов за каждый шаг по коронавирусу велика. Главы регионов, по словам Путина, должны будут определить меры поддержки предприятий в связи с коронавирусом, согласовав их с правительством России.

Он также сообщил, что специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля.

Путин добавил, что региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать или ужесточать ограничения. В целом дополнительные полномочия глав регионов в связи с коронавирусом продлеваются, они будут принимать решения о характере ограничительных мер. Губернаторы сохраняют право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы Санпин.

Ранее Путин сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России.



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