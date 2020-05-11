Путин объявил о прямой помощи гражданам

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11.05.2020, 16:08, Новости дня

В связи с эпидемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь российским гражданам, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он заметил, что коронавирус сильно ударил по многим отраслям экономики, по благосостоянию граждан, у многих доходы снизились, передает РИА «Новости».

В частности, сказал он, нужно оказать помощь семьям с детьми, а также предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 тыс. 375 рублей в два раза.

Ранее Путин сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в РФ и объявил о новом пакете мер поддержки.



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