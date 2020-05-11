 

Ирина Шейк провела День матери в компании Брэдли Купера: фотодоказательство

11.05.2020, 15:54, Разное

С тех пор, как модель рассталась с актером Брэдли Купером, прошел почти год, но поклонники экс-возлюбленных до сих пор надеются на их воссоединение. Оттого любые новости, подтверждающие тот факт, что Ирина и Брэдли продолжают общаться, греют фолловерам душу. Очередной “подарок” для них обеспечили папарацци, которые запечатлели Купера, входящим в дом Шейк – и все это случилось в День матери, который звезды отметили вместе, в одной квартире, в компании общей дочери Леи.

Брэдли Купер входит в дом Ирины Шейк, 10 мая 2020Ирина Шейк на прогулке с ЛеейИ если визит Купера – скорее исключение из правил, то гораздо чаще у дверей Ирины можно встретить другого мужчину – Вито Шнабеля. С 33-летним владельцем галереи и арт-дилером 34-летнюю модель, похоже, связывают не только дружеские отношения: с весны этого года их периодически видят вместе, в том числе приходящими вечером после прогулки к дому Вито.

Вито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться,

— рассказал инсайдер Us Weekly, отметив, что модель и арт-дилер познакомились пару лет назад. До Ирины у Вито было несколько громких романов. Эль Макферсон, Лив Тайлер, Деми Мур – лишь малая часть имен из послужного списка Вито, которого не упрекнешь в отсутствии вкуса. Последним громким романом Шнабеля стали отношения с Эмбер Херд – о них заговорили весной 2018 года. К тому моменту актриса успела расстаться с миллиардером Илоном Маском, а арт-дилер завершил роман с супермоделью Хайди Клум. 

Вито Шнабель у дома Ирины Шейк, конец апреля 2020Ирина Шейк и Вито Шнабель



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