 

У берегов Нидерландов ученые нашли древний подводный вулкан

11.05.2020, 15:53, Разное

Эксперты из Нидерландов рассказали о том, что им удалось найти еще один древний подводный вулкан возрастом 150 млн лет. Они уверяют, что его можно не опасаться, при этом он поможет ученым в понимании вулканических процессов, происходящих в Северном море.
По словам Михаэля ван дер Меулена, возглавлявшего научную экспедицию, обнаруженный ими вулкан относится к категории потухших геологических образований. И в отличие от «спящих» он никогда не проявит активность даже спустя тысячу лет.

Стоит отметить, что в 1970-х годах исследователи уже находили недалеко от береговой линии Нидерландов подводный вулкан, получивший название Зюйдваль. Он находится на глубине 2 км под толщей воды Ваттового моря.



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