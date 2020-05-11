Путин заявил о готовности регионов к борьбе с коронавирусом

11.05.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в каждом регионе есть готовность оказывать любую помощь всем, кто в ней нуждается. Решающе слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, добавил он.

Путин отметил, что выходные дни стали экстраординарной мерой, но это дало время для повышения готовности здравоохранения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье, безопасность людей. При этом решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, сообщил президент.

Глава государства отметил, что все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах.

Путин заявил, что в каждом регионе есть готовы бороться с коронавирусом, в частности, число коек, оборудованных в РФ для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 тыс. до 130 тыс.

Он отметил, что на порядок нарастили объемы тестирования на коронавирус – с 2,5 тыс. до 170 тыс., это один из самых высоких показателей в мире.

«Потенциальная опасность – в том, сколько случаев коронавируса не увидели, надо эффективно выявлять скрытые формы вируса», – сказал Путин.