Путин заявили о завершении периода нерабочих дней

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11.05.2020, 15:53, Новости дня

Со вторника, 12 мая, период нерабочих дней в РФ завершается, сообщил российский президент Владимир Путин.

Он добавил, что нельзя снимать ограничения в регионах «под кальку». Смягчение мер, введенных из-за коронавируса, должно проходить при соблюдении мер безопасности, передает РИА «Новости» его слова.

Путин сказал, что все принятые меры позволяют перейти к поэтапному выходу снятия ограничительных мер по коронавирусу, но не одномоментно, а шаг за шагом.

Президент также сказал, что в каждом регионе есть готовность оказывать любую помощь всем, кто в ней нуждается. Решающе слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами, добавил он.



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