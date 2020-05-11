Путин поручил проработать план перевода ряда услуг банков в онлайн-режим

11.05.2020, 15:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству к 1 июня подготовить план мероприятий перевода в дистанционный режим оказания ряда услуг банков, сообщила пресс-служба Кремля.

Ряд поручений президент дал по итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать совместно с Банком РФ и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания услуг кредитными и иными финансовыми организациями», – говорится в документе.

Путин поручил учесть снижение выручки организаций при оказании им мер господдержки в связи с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся изменения критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на получение государственной поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе установления такого критерия, как снижение выручки организации», – говорится в тексте документа.

Также глава государства дал поручение проработать увеличение размеров кредитов системообразующим организациям «на пополнение оборотных средств». Путин ждет доклад по этому вопросу до 20 мая.

Вместе с тем президент рекомендовал ЦБ и кабмину до 1 июня обеспечить стабильную динамику кредитования после завершения реализации мер поддержки из-за эпидемии.

«Рекомендовать Банку РФ разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций [пострадавших из-за ситуации с коронавирусом», – говорится в документе.

По порчуению президента, кабмин должен учесть снижение выручки организаций при оказании мер господдержки на фоне пандемии коронавируса.

Президент дал поручение рассмотреть вопросы совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение такой государственной поддержки. Основанием при принятии решения о том, может быть оказана господдержка или нет, должны быть присвоенные им коды видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором.

Также до 20 мая правительству поручено рассмотреть возможность увеличения лимита ответственности государственной корпорации развития «ВЭБ .РФ» в отношении гарантий по кредитам, предоставляемым организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Ранее Путин дал ряд поручений правительству в связи с ситуацией с коронавирусом в России. В частности, президент поручил кабмину к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.