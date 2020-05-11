Саудовская Аравия решила значительно перевыполнить соглашение ОПЕК+ в июне

11.05.2020, 15:48, Новости дня

В июне Саудовская Аравия сократит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+, снизив производство сырья до 7,5 млн баррелей в сутки вместо 8,5 млн, информирует Саудовское агентство печати.

Соответствующее распоряжение Минэнерго Саудовской Аравии направлено в Saudi Aramco, передает ТАСС.

«В результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн б/с к уровню апреля. Министерство также поручило компании изыскать возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн б/с», – говорится в сообщении.

Саудовская Аравия надеется, что таким образом сподвигнет других участников соглашения ОПЕК+ не только выполнить условия сделки, но и «обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи».

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу в пятницу, 1 мая. Соглашение было заключено 12 апреля. По договоренности предусматривается совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия заявляла, что готова принять дополнительные меры.