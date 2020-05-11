“Опробуют на россиянах”: Александр Малькевич высказался об эффективности ремдесивира при COVID-19

11.05.2020, 15:30, Разное

Александр Малькевич прокомментировал публикацию BBC, в которой сообщается об эффективности ремдесивира при COVID-19. Характеризуя статью, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), назвал её “джинсой”, добавив, что препарат хотят “проверить на россиянах”.

Александр Малькевич отметил, статья, появившаяся недавно в издании BBC, информирует о высокой эффективности ремдесивира. В ней указывается, что препарат “практически спасает” при COVID-19. При этом, когда публикация появилась, в ней не было никаких указаний, что речь идёт о “партнёрском материале”. Теперь же, спустя пару недель, в редакции пытаются создать ажиотаж вокруг рекламной статьи. Чиновник напомнил, что именно это западное издание, указывая на высокие стандарты подхода к делу, занимается “джинсой”.

Он выразил подозрение, что в США решили “опробовать” данный препарат на жителях России. К такому выводу Александр Малькевич пришёл, ознакомившись с отчётами российских фармакологов. По их словам, эффективность ремдесивира не установлена и, в общем, он практически не отличается от калетры. Это лекарство в настоящее время применяют при лечении ВИЧ. Оно же опробовано медиками в терапевтических целях при коронавирусе.

Отмечается, ремдесивир при создании предназначался для лечения от марбургской вирусной инфекции и лихорадки Эболы. Дональд Трамп распорядился, чтобы этот препарат стал базовым при борьбе с COVID-19, а также заявил, что эту “медицинскую войну” США должны выиграть, пишет ПолитЭксперт.