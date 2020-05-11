Ученые рассказали, почему люди видят на предметах лики святых

11.05.2020, 15:30, Разное

Канадские и китайские исследователи выяснили, из-за чего люди могут видеть на предметах лики святых. По словам психологов, данные образы, как правило, возникают в связи с парейдолией.

Речь идёт о разновидности оптических иллюзий, формирующихся у человека на основе реального объекта. Не секрет, что за всю жизнь люди видят тысячи различных изображений всевозможных предметов. Один из авторов исследования Кан Ли считает, что вышеназванный механизм был весьма эффективным для древних людей, ведь позволял им вовремя обнаружить крадущихся хищников с помощью тени или силуэта.

«Незначительное предположение о знакомой черте позволяет мозгу сразу интерпретировать объекты в качестве лица», – отмечают специалисты. В данном процессе задействованы префронтальная и зрительная кора головного мозга. Более того, это состояние иногда проявляется при остром психозе или алкогольном делирии.