Россия отреагировала на назначение посла США в Белоруссии

11.05.2020, 15:30, Новости дня

Москва будет наблюдать за ситуацией с назначением американского посла в Белоруссии впервые с 2008 года, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Будем наблюдать за тем, что это означает в практическом плане. Конечно, Соединенные Штаты весьма активны в странах, непосредственно граничащих с Россией», – передает его слова ТАСС.

5 мая американский президент Дональд Трамп внес в Сенат США кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Она станет первым представителем Соединенных Штатов в этой стране с 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности нового посла США в Белоруссии.