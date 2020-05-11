Анастасия Волочкова опубликовала снимок в полупрозрачном халате

11.05.2020, 15:30, Разное

Анастасия Волочкова заявила, что женщинам нужно сохранить свою красоту независимо от жизненных обстоятельств. В Сети она обнародовала кадр, представ в полупрозрачном халате.

Как и многие другие российские знаменитости, балерина Анастасия Волочкова вынуждена пребывать на самоизоляции. На своей странице в социальной сети Instagram отечественная звезда опубликовала новую фотографию, на которой предстала перед многочисленными фанатами похудевшей и в нижнем белье. Из одежды на ней были только полупрозрачный халат и кружевное боди.

Она решила не воздерживаться от приятных слов в собственный адрес, отметив, что красотой украшает майские дни. Добавила Анастасия Волочкова и то, что представительницам прекрасного пола необходимо быть прелестными всегда, даже когда жизненные ситуации складываются не лучшим образом. Она продемонстрировала, что оставаться стройной можно, не покидая родной дом.

Как передают «Народные новости», избавление от лишнего веса можно объяснить предстоящей свадьбой. В связи с этим она приобрела белое платье, которое украшается килограммами драгоценных камней от Сваровски. Ограничила знаменитость возможность комментировать свои посты в Instagram, пояснив, что так ощущает себя спокойнее.

Ранее в очередной публикации Анастасия Волочкова выразила благодарность пандемии коронавируса за то, что получила возможность побыть дома в «самом прекрасном пространстве».