Несколько оппозиционных партий Беларуси отказались от участия в президентских выборах

11.05.2020, 15:20, Новости дня

Оппозиционные партии “Белорусский народный фронт” и “Справедливый мир” не будут выдвигать своих кандидатов в президенты Беларуси на выборах в 2020 году.

“Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно. В то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом пациентов, нынешние белорусские власти, напротив, сделали кампанию еще раньше, чем предполагалось”, – объяснили свое решение в БНФ. Также там призвали других лидеров и активистов демократических организаций Беларуси “не выдвигать своих кандидатов в президенты и не участвовать в избирательной кампании в условиях пандемии”.

“Белорусская партия левых призывает власти Беларуси одуматься, отменить принятое решение о проведении 9 августа 2020 года выборов президента Республики Беларусь и, в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии COVID-19, используя возможности, предусмотренные частью третьей статьи 71 Конституции Республики Беларусь”, – заявили в партии “Справедливый мир”. В связи с этим партия не может участвовать в объявленной президентской кампании, сообщили ее представители.

Ранее о невозможности выдвижения единого кандидата заявили в движении “За свободу”, “Белорусской христианской демократии”, Объединенной гражданской партии и в Белорусской социал-демократической партии. “Мы, участники процедуры по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил, заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно. Признаем, что в условиях, которые сложились, невозможно реализовать все заложенные в праймериз процедуры и определить единого кандидата”, – говорится в сообщении. Также эти партии призвали перенести выборы на более поздний срок.

О своем желании баллотироваться в президенты Беларуси заявили: действующий глава Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии – и создатель Белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Ранее палата представителей парламента Беларуси назначила выборы президента страны на 9 августа 2020 года. Они будут проходить по особым правилам:

заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов будут проходить без наблюдателей и представителей партий и общественных объединений;

на выборы в Беларусь могут не приехать международные эксперты;

избирателям будут “предоставлены все возможности проголосовать по месту отдыха”, например на дачах.