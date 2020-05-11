 

The New York Times: Юлия Тимошенко получила $11 млн компенсации от американской фирмы Skadden

11.05.2020, 15:20, Новости дня

Американская юридическая фирма Skadden выплатила 11 миллионов долларов Юлии Тимошенко и ее адвокату, народному депутату Сергею Власенко. Как пишет The New York Times, деньги были выплачены в рамках досудебного урегулирования в ответ на претензии Тимошенко к компании: бывший премьер-министр Украины обвинила фирму в том, что в 2012 году она подготовила отчет, в котором оправдывала заключение ее под стражу по делу о превышении служебных полномочий.

Тимошенко утверждала, что компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom за вознаграждение “обеляла деятельность” бывшего президента Украины Виктора Януковича и его правительства.

Как пишет The New York Times, экс-премьер изучала возможность подачи в суд на Skadden, для чего наняла фирму Reid Collins & Tsai. До иска, однако, не дошло.

В 2011 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании контрактов на поставку газа с Россией в 2009 году. В феврале 2014 года Тимошенко освободили, в апреле дело было закрыто Верховным судом Украины.

В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для независимой оценки процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В отчете компании говорилось, что дело против нее не было политически мотивированным.

В мае 2020 года сообщалось, что Юлия Тимошенко задекларировала доход на сумму примерно примерно в 5,5 миллиона долларов, объяснив, что “получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов”. Такую же сумму задекларировал Сергей Власенко.

 



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