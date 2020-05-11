Животные распознают симптомы болезней у людей

11.05.2020, 15:17, Разное

Одним из умений животных является способность определять признаки наличия определенных заболеваний у человека благодаря запахам тела. В этом вопросе разбирались представители Medical Mutts.

Животные могут выявлять не только грипп, но и, например, эпилепсию. В рамках исследования специалисты провели несколько опытов, задействовав в них владельцев котов и собак. Итоги такой работы продемонстрировали, что домашние питомцы пытаются не приближаться к людям, если у тех начинают проявляться признаки недомогания.

Собаки и кошки способны определять появление раковых опухолей. Отличное обоняние помогает животным фиксировать вещества химического характера, которые сосредоточены в поте человека и сигнализируют о возникновении онкологии. Благодаря исследованию исследователи выяснили, что «братья меньшие» с точностью нашли человека, страдающего раком, в группе из нескольких лиц.

Американские кардиологи считают, что коты и собаки предугадывают появление инсульта и инфаркта, а присутствие поблизости питомца облегчит последствия сердечного приступа. К настоящему времени экспертам пока не удалось основательно изучить и проанализировать полезные эффекты от присутствия животных в жизни людей, но уже сейчас известно, что те способны спасти человека.