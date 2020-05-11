Рогозин заявил о наращивании темпов строительства Восточного

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11.05.2020, 15:16, Новости дня

Роскосмос наращивает темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Строительные работы на космодроме Восточный идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет», – отметил Рогозин в Twitter. 

Строительные работы на космодроме #Восточный идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жёстким мерам изоляции стройки и строительного городка нет. pic.twitter.com/MKCV9rGm2n

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 11, 2020

В видеосюжете Роскосмоса сообщается, что работы по монтажу пускового стола под ракету-носитель «Ангара» начнутся на космодроме Восточном 1 сентября. 

«1 сентября 2020 года начало работ по монтажу пускового стола», – говорится в ролике. 

#Восточный — главная космическая гавань РФ

К настоящему времени уже полностью функционирует стартовый комплекс для ракет «Союз-2», а в 2019 году началось строительство второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей #Ангара. Первый пуск — в 2023 году! pic.twitter.com/oySoDYOWAV

— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 11, 2020

Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет увеличить до 65 млрд рублей финансирование создания и испытаний ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось. 

Напомним, в конце января новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М» – одобрили в Роскосмосе и Минобороны. Ракета с повышенной грузоподъемностью отвечает требованиям военного ведомства.



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