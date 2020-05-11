Рябков заявил о работе РФ и США по взаимной помощи в борьбе с коронавирусом

11.05.2020, 15:16, Новости дня

Москва и Вашингтон работают над вопросами взаимной помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вопросы помощи, как и вопросы взаимодействия, по линии профильных служб в этой сфере присутствуют в повестке дня нашего диалога. Кое-что находится в проработке», – передает его слова РИА «Новости».

В апреле глава МИД Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа РФ за помощь в борьбе с коронавирусом, а посол США Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в марте в ходе разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность об отправке в США самолета с гуманитарной помощью, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.