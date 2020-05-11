Виртуальные съезды партий в США – реальная перспектива

11.05.2020, 15:15, Новости дня

ВАШИНГТОН – Если пандемия коронавируса приведет к отмене или переносу масштабных мероприятий этим летом, то жертвами нового образа жизни могут стать съезды американских политических партий – часть политической культуры США.

Вместо четырехдневного фестиваля, когда спортивно-развлекательный комплекс заполняется зрителями, виртуальный съезд объединит тысячи делегатов из всех 50 штатов и американских территорий, которые будут голосовать по самым разным вопросам – от партийных правил до выборов кандидата в президенты – с помощью платформы по типу Zoom.

В настоящее время две основных партии планируют провести съезды в середине-конце августа. Демократы соберутся в Милуоки, штат Висконсин, а после этого республиканцы съедутся в Шарлотт, Северная Каролина.

Джо Байден, который, по всем признакам, будет утвержден кандидатом в президенты от Демократической партии, намекнул, что партия может выбрать вариант с виртуальным съездом, если пандемия будет бушевать и дальше. В свою очередь, президент Дональд Трамп подчеркнул, что республиканцы соберутся, чтобы выдвинуть его на второй срок.

Пока нельзя предугадать, как будет развиваться ситуация со съездами, поэтому политики и политологи активно обсуждают, как может выглядеть виртуальный съезд.

«Здесь есть два аспекта – правовой и политический», – говорит Элейн Камарк, член Национального комитета Демократической партии и директор Центра эффективного государственного управления.

По ее словам, для включения кандидата в бюллетени во всех штатах нужно поименное голосование делегатов.

«Поэтому с правовой точки зрения нужно проводить съезд», – говорит она.

А с политической?

«[Партийные съезды] – это большие праздничные мероприятия, позволяющие объединить партийных единомышленников вокруг кандидата, зарядить их на осеннюю кампанию», – говорит Лара Браун, директор Школы политического управления в Университете Джорджа Вашингтона.

Организация виртуального съезда

Браун считает, что виртуальный съезд должен включать как минимум три аспекта.

«Должна быть единая безопасная платформа, через которую делегаты могли бы голосовать, и еще одна платформа для активизации участников. Затем, думаю, нужна третья платформа, связанная с производством этого шоу».

Конгресс-центры с тысячами участников исторически обеспечивали телекомпаниям готовый фон и, временами, драму. Как будет виртуальный съезд транслироваться на телевизионную аудиторию? Фактически, нужно создать иллюзию оживленного собрания с шарами и плакатами и усилить ее с помощью магии телевидения.

«Не уверена, что телевизионное шоу без 20 тысяч участников в спортивно-развлекательном комплексе будет хуже, чем то, что мы обычно имеем», – говорит Камарк.

«Вероятно, это будет очень сложное шоу. И, вероятно, никто не знает лучше, как создать его, чем крупные телекомпании, которые занимаются такими мероприятиями в прямом эфире, как Супербоул», – говорит Браун.

Она полагает, что выбранная для шоу платформа может переплетаться с платформой для гражданского участия.

«Возможно, мы увидим что-то подобное таким телешоу, как “Танцы со звездами”, когда зрители голосуют с помощью телефона и отправляют свои голоса текстовыми сообщениями», – говорит Браун.

А если пандемия коронавируса позволит людям собираться небольшими группами, то она представляет, как делегаты устраивают домашние вечеринки, которые она называет «общенациональной встречей по интересам».

Виртуальный или традиционный съезд?

Бывший вице-президент Джо Байден предложил идею виртуального съезда в начале апреля, через несколько дней после того, как демократы перенесли даты съезда в Милуоки с 13-16 июля на 17-20 августа. Таким образом, их съезд пройдет за неделю до съезда республиканцев 24-27 августа.

Трамп высмеял предложение Байдена о виртуальном съезде. Председатели Республиканской и Демократической партии недавно заявили, что подготовка к традиционному, очному съезду продолжается.

Если обстоятельства вынудят их отказаться от этих планов, Браун говорит, что ей интересно посмотреть, какой партии удастся провести лучший виртуальный съезд.

«Мы наблюдали за национальными съездами партий годами. Они знают, как лучше всего привлечь внимание и воодушевить членов партии, – говорит она. – Но на этот раз это будет целый новый мир. Что это означает в плане креативности и изобретательности, пока неизвестно. Возможно, у каждой партии будут свои характерные особенности, если они пойдут по этому пути».

Камарк отмечает, что окончательное решение о форме проведения съезда не обязательно остается за партией.

«В действительности мы находимся в очень сложной ситуации. В Милуоки будут люди, которые не захотят работать на съезде. В Шарлотте будут люди, которые не захотят работать на съезде. В обоих городах будут люди, которые не будут рады видеть у себя 20-30 тысяч человек со всей страны», – поясняет она.