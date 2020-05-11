Уманский: Зеленский поставил мне задачу навести порядок в налоговой и таможне. Это вылилось в недоразумения в личных отношениях со Шмыгалем

11.05.2020, 15:10, Новости дня

Бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский ставил ему задачу навести порядок в Государственной налоговой и таможенной службах.

Говоря о том, какие у него лично были претензии к руководителям этих структур Сергею Верланову и Максиму Нефьодову, Уманский отметил: “Я показывал это премьер-министру и президенту: те схемы, которые работают сегодня с использованием таможенных и налоговых органов, возможны только при содействии либо умеренном бездействии сотрудников этих служб. Политическая ответственность первых лиц здесь, как по мне, однозначная. Они долгое время были при должности и не только не поломали эти схемы – во время их руководства объем этих схем значительно увеличился. Они по признаку политической ответственности должны уйти с должности. Должны быть заменены ключевые руководители в ключевых точках, где необходимо осуществлять соответствующие действия по остановке тех или иных операций, выявлению рисков, по недопущению вбросов в информационные системы либо их взлома”.

Экс-руководитель Минфина напомнил, что Верланов и Нефьодов были назначены еще при премьер-министре Владимире Гройсмане. Уманский убежден, что коррупционные схемы в налоговой и таможенной службах начали разрастаться за последние полтора года.

“Безусловно, заинтересованность президента Зеленского и задачи, которые он мне в том числе ставил, – навести порядок в этих сферах. Что я и начал делать. А в конечном итоге это вылилось в недоразумения в личных отношениях и в построении совместной работы с премьер-министром [Денисом Шмыгалем]”, – добавил Уманский.

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Уманский был министром меньше месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года. Верховная Рада отправила его в отставку 249 голосами. Уманский до этого дважды работал в Минфине: в 2008–2010 годах – первым заместителем министра, а в 2009–2010 годах был и.о. министра. Уманский рассказывал, что не сработался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Уманский настаивал на отставке начальника Государственной налоговой службы Сергея Верланова и руководителя главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова (их таки уволили 24 апреля). Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube