Amnesty International обвинила российских военных и силы Асада в военных преступлениях в Сирии

11.05.2020, 15:10, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором говорится, что в период с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года сирийские правительственные силы и российские военные совершили 18 атак по больницам и школам сирийских провинций Идлиб, Хама и Алеппо.

Такая ситуация привела к новой волне беженцев, их число оценивается в 1 млн человек.

“Даже по меркам катастрофического девятилетнего кризиса в Сирии перемещения и чрезвычайная гуманитарная ситуация, вызванные последним натиском на Идлиб, были беспрецедентными”, – считают правозащитники.

По их данным, в указанный период сирийские и российские военные совершили три наземные атаки, две атаки с помощью вертолетов, остальные удары – с самолетов.

В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, когда ситуация в Идлибе резко обострилась, в результате воздушных и наземных атак были повреждены или разрушены 10 медицинских учреждений, 28 школ, погибли девять медицинских работников, а также мирные жители.

Доклад основан на свидетельствах 74 человек, в том числе врачей, учителей и сотрудников гуманитарных организаций. В ходе исследования также использованы спутниковые снимки и перехваченные сообщения о полетах российской и сирийской авиации.

Свидетели говорили правозащитникам, в том числе, об использовании сирийскими военными запрещенных кассетных бомб.

“Проведенное Amnesty International расследование позволило сделать вывод, что сирийские и российские правительственные силы несут ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного права на северо-западе Сирии, преднамеренно атакуя гражданских лиц и гражданские объекты, такие, как больницы и школы, они также не в состоянии различать гражданских лиц и боевиков и используют запрещенное оружие. Они совершают военные преступления, а те, кто их заказывает или совершает, должны нести уголовную ответственность”, – говорится в сообщении.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.