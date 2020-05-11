Der Spiegel утверждает, что Си Цзиньпин просил ВОЗ отложить объявление пандемии. В организации назвали это неправдой

11.05.2020, 15:10, Новости дня

Китай добивался того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила меры глобального оповещения о серьезности вспышки коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в разведке ФРГ сообщило 8 мая издание Der Spiegel.

По сведениям журналистов, 21 января председатель КНР Си Цзиньпин звонил генеральному секретарю ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу и просил повременить с объявлением пандемии. Также лидер Китая якобы пытался скрыть информацию о передаче вируса от человека к человеку.

По оценкам немецкой разведки, Китай потратил от четырех до шести недель на попытки приуменьшить масштабы эпидемии, что замедлило борьбу с ней.

Пресс-служба ВОЗ 9 мая отреагировала на заметку Der Spiegel релизом, в котором утверждалось, что Си Цзиньпин и Гебрейесус никогда не разговаривали по телефону. Сообщение немецкого издания названо фальшивым и не соответствующим действительности. Кроме того, 20 января Китай официально подтвердил возможность передачи коронавируса от человека к человеку.

“Такие неточные сообщения отвлекают от усилий ВОЗ и всего мира по прекращению пандемии COVID-19”, – подчеркивается в релизе.

3 мая австралийский таблоид Daily Telegraph опубликовал 15-страничное досье, в котором среди прочего говорилось, что власти Китая узнали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум на месяц раньше, чем уведомили мировое сообщество. Пекин, сказано в отчете, запрещал ученым исследовать новое заболевание, запугивал и преследовал тех, кто осмеливался о нем говорить, ввел цензуру, изымая из интернет-поисковиков фразы “вариация SARS”, “уханьский рынок” и “уханьская неизвестная пневмония”.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин как минимум шесть дней умалчивал о том, что вирус может передаваться от человека к человеку. По мнению некоторых экспертов, именно это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял в апреле, что власти Китая могли быть осведомлены о новом коронавирусе еще в ноябре 2019 года. МИД КНР опроверг это высказывание.

Президент США Дональд Трамп 14 апреля объявил о приостановке финансирования ВОЗ на время проведения проверки эффективности организации в противодействии пандемии коронавируса. 8 апреля Трамп заявлял, что ВОЗ “зациклена на Китае”.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 11 мая, во всем мире коронавирусом заразились 4,12 млн человек. Умерли от COVID-19 283 тыс. человек, выздоровели 1,42 млн.