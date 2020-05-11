 

Певицу Натали обвинили в использовании пластики

11.05.2020, 15:09, Разное

Российская певица Натали обнародовала новые фотографии в интернете, чем удивила некоторых своих подписчиков. Они заподозрили ее в использовании пластики, применяемой для улучшения внешнего вида.
Исполнительница объяснила, что соскучилась по сценическому макияжу и одежде, поэтому достала свой набор косметики и навела красоту, после чего примерила концертные наряды, потешив личное самолюбие. Натали могла хорошо постараться, так как благодаря подобным метаморфозам смогла измениться почти до неузнаваемости.

Определенные подписчики, рассматривая фотографии в социальной сети Instagram, посчитали, что перед ними изображен абсолютно другой человек. Нашлись комментаторы, которые начали подозревать Натали в использовании услуг пластических хирургов, поэтому сценический костюм и макияж здесь якобы не причем. «Другое лицо», «Стареть никто не хочет», – написали под фотоснимками критики в аккаунте популярной певицы.

Согласно иной версии, исполнительница набрала несколько дополнительных килограммов, что и радикально сказалось на ее внешности. Несмотря на шквал негатива в адрес звезды, ряд преданных фолловеров написали ей комплименты, отметив отсутствие лишних калорий или каких-либо признаков пластики. Певица, прочитав оставленные отзывы, опровергла наличие следов хирургического вмешательства на теле. По словам певицы, она не поправилась, но делает уколы красоты, чтобы всегда находиться в хорошей физической форме. Отдельно можно отметить, что Натали воспитывает троих сыновей. Ее прежде считали бесплодной, но три года назад знаменитость родила младшего сына Евгения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Эпидемиолог РАН назвал важные правила ношения медицинских масок

23.04 / Закупательная способность

28.03 / Сын Аниты Цой подрался с англичанами из-за дефицитных макарон

29.04 / Эксперты составили портрет типичного “карантинного” вора

19.04 / СМИ: Состояние Анастасии Заворотнюк начало улучшаться

17.04 / В условиях эпидемии: что делать, если дома кто-то заболел

15.04 / Мнение: Как оппозиция решила вас поиметь. Во время пандемии

26.04 / Почему мужчины хуже переносят коронавирус

27.04 / Вера Брежнева во время карантина попробовала себя в роли визажиста

26.04 / Ученые рассказали о влиянии фастфуда на мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска