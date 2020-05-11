Певицу Натали обвинили в использовании пластики

11.05.2020, 15:09, Разное

Российская певица Натали обнародовала новые фотографии в интернете, чем удивила некоторых своих подписчиков. Они заподозрили ее в использовании пластики, применяемой для улучшения внешнего вида.

Исполнительница объяснила, что соскучилась по сценическому макияжу и одежде, поэтому достала свой набор косметики и навела красоту, после чего примерила концертные наряды, потешив личное самолюбие. Натали могла хорошо постараться, так как благодаря подобным метаморфозам смогла измениться почти до неузнаваемости.

Определенные подписчики, рассматривая фотографии в социальной сети Instagram, посчитали, что перед ними изображен абсолютно другой человек. Нашлись комментаторы, которые начали подозревать Натали в использовании услуг пластических хирургов, поэтому сценический костюм и макияж здесь якобы не причем. «Другое лицо», «Стареть никто не хочет», – написали под фотоснимками критики в аккаунте популярной певицы.

Согласно иной версии, исполнительница набрала несколько дополнительных килограммов, что и радикально сказалось на ее внешности. Несмотря на шквал негатива в адрес звезды, ряд преданных фолловеров написали ей комплименты, отметив отсутствие лишних калорий или каких-либо признаков пластики. Певица, прочитав оставленные отзывы, опровергла наличие следов хирургического вмешательства на теле. По словам певицы, она не поправилась, но делает уколы красоты, чтобы всегда находиться в хорошей физической форме. Отдельно можно отметить, что Натали воспитывает троих сыновей. Ее прежде считали бесплодной, но три года назад знаменитость родила младшего сына Евгения.