 

Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

11.05.2020, 15:09, Разное

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл высказал предположение, почему ее сын принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл. Он считает, что его супруга имеет много общего с матерью, поэтому он отдал ей предпочтение, а она очаровала его схожестью с погибшей Дианой.
По словам Пола Барелла, Меган Маркл и принцессу Диану объединяет то, что они могут обе постоять за себя и свои убеждения, а их характер нельзя назвать слабовольным. Однако это могло бы стать причиной конфликта между ними. Дворецкий не думает, что супруга принца Гарри и его мама смогли бы найти общий язык. Между двумя независимыми женщинами кроме «войны» произойти ничего не может.

Кроме того, Пол Барелл рассказал, в чем Меган Маркл не похожа на принцессу Диану. Если супруга принца Гарри предпочитает часто общаться с корреспондентами и любит позировать для фотожурналистов, то Диана отличалась скромностью. Хотя она являлась членом королевской семьи и пользовалась популярностью у народа, принцесса старалась избегать представителей медиа.



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