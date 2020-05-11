Дрозденко рассказал о своих ощущениях во время болезни COVID-19 и после

11.05.2020, 15:05, Новости дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом нового типа. Заболевание у главы региона прошло без осложнений, рассказал он сам в интервью телеканалу "ЛенТВ24".

О положительном результате тестов на коронавирус COVID-19 сразу у нескольких сотрудников местной администрации было объявлено во вторник, 21 апреля. После этого все контактировавшие с заболевшими ушли на карантин.

По словам Дрозденко, накануне этого, в понедельник, он ехал на работу с тревогой после сложной ночи с субботы на воскресенье.

"Было ощущение, что не все в порядке со здоровьем", — рассказал он.

Почувствовав ухудшение самочувствия, губернатор вернулся домой и обратился за помощью к врачам. Результаты анализов показали положительный результат на коронавирус уже на следующий день. От госпитализации глава региона отказался и продолжил работать — уже в удаленном формате.

На пятый день, по словам Дрозденко, врачи поздравили его с тем, что ему "удалось все пройти без осложнений на легкие". После двухнедельной самоизоляции губернатор вернулся к работе, побывав в День Победы в Гатчине.

Сегодня Александр Дрозденко представил новые меры по борьбе с COVID-19, которые начнут действовать уже с 12 мая. По словам губернатора, регион контролирует нагрузку на больницы, где лечатся пациенты с подтвержденным COVID-19, аппараты ИВЛ загружены только на 10 процентов, уже подготовленные койки загружены наполовину, а в ближайшие дни к резерву добавятся еще порядка 200 коек.

Ранее Александр Дрозденко рассказал "ЛенТВ24", что для себя принял решение не идти по простому пути, объявляя о продлении режима изоляции на территории всего региона — хотя для него как для руководителя это было бы "островком безопасности".

"Я на это не пойду, мы приняли однозначное решение, — сказал он. — С одной стороны, мы будем вводить масочный режим, его контролировать, но с другой стороны, мы дадим жителям Ленинградской области выйти на работу, максимально дадим им возможность почувствовать себя свободными".