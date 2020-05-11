 

Заразившийся коронавирусом владелец “Спартака” Федун идет на поправку

11.05.2020, 15:05, Новости дня

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун спустя несколько дней после госпитализации с коронавирусом чувствует улучшение своего самочувствия. Об этом сообщил его брат Андрей Федун.

"С братом вроде бы все нормально. О сроках госпитализации не знаю. Как выздоровеет, так и выпишут, — цитирует его слова ТАСС. — Ничего критичного. Он идет на поправку. Теперь слово медицине".

Напомним, что Федун лег в одну из столичных поликлиник после того, как у него был выявлен вирус COVID-19. Это произошло седьмого мая. Тогда брат главы "Спартака" описывал его состояние как "терпимое".



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