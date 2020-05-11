 

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным

11.05.2020, 15:05, Новости дня

Участие премьера РФ Михаила Мишустина в совещании, которое проведет сегодня президент РФ Владимир Путин, не планируется, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова. Он уточнил, что меры поддержки граждан и экономики страны, варианты поэтапного выхода из режима ограничений, которые будут на нем обсуждаться, были согласованы с главой кабинета министров. Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин заболел новой коронавирусной инфекцией и находится на лечении в одной из клиник. Беляков также добавил, что премьер-министр находится на постоянной связи с президентом и коллегами по правительству. Он продолжает работать в удаленном режиме, проводит совещания в режиме видеоконференций и по телефону. В последнее время врачи констатировали положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра.

Ранее сообщалось, что 11 мая президент Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в РФ. Ожидается, что Путин выступит с обращением к гражданам России: речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки населения и экономики.



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