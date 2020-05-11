 

Bloomberg сообщает о планах ЦБ России напечатать 1,5 миллиарда рублей

11.05.2020, 14:53, Разное

Эксперты из Bloomberg информируют о намерении ЦБ РФ напечатать 1,5 миллиарда рублей. По их данным, это может произойти уже в текущем месяце.
До конца мая в финансовую систему РФ может быть влито до 1,5 миллиарда рублей. Эти средства поступят в качестве долгосрочного репо. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, финансовые организации государства смогут, оставляя в качестве залога ценные бумаги, брать у госрегулятора денежные займы. Эксперты из Bloomberg пояснили, такая схема избрана правительством, чтобы не совершать нежелательных расходов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Специалисты отмечают, из-за кризиса на нефтяном рынке в РФ образовался дефицит бюджета. По предварительным подсчётам, казна недосчитывается каждого пятого заложенного рубля. Благодаря этому финансовому вливанию удастся компенсировать недостающий дефицит.

Олег Вьюгин, ранее представляющий Министерство финансов уже прокомментировал возможное вливание средств в экономику страны. По его мнению, Владимир Путин избрал данный шаг, поскольку не хочет расходовать ресурсы ФНБ. Если они иссякнут, государство лишится важного резерва.



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