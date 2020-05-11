МИД озвучил предложение Вашингтону по ДСНВ

11.05.2020, 14:53, Новости дня

Россия предлагает США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, за этот срок можно будет выработать новый механизм, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Об этом информирует ТАСС.

На прошлой неделе Рябков заявил, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством РФ не изъявили желания продлить ДСНВ.

Позже в США заявили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.