МИД озвучил предложение Вашингтону по ДСНВ
11.05.2020, 14:53, Новости дня
Россия предлагает США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, за этот срок можно будет выработать новый механизм, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Об этом информирует ТАСС.
На прошлой неделе Рябков заявил, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством РФ не изъявили желания продлить ДСНВ.
Позже в США заявили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.
Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.
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