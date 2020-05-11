 

Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше

11.05.2020, 14:48, Новости дня

Польские ученые разработали специальный калькулятор, который может рассчитать вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом.

По словам представителя Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний», передает РИА «Новости». 

При создании калькулятора ученые учли основной фактор, который повышает риск гибели: хронические заболевания – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%», – рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Риск смерти от коронавируса у пожилых мужчин с диабетом и раком составляет 25,86%, у женщин – 14,03%. Смертельный риск у здорового 30-летнего мужчины всего 0,03%, а у женщины – 0,02%.

Ранее специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что коронавирус может передаться от инфицированного к здоровому человеку через слезную жидкость.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / В мире: Украинских генералов переставляют по американским лекалам

09.05 / При пожаре в Башкирии погибли шесть человек

21.04 / Обнаружены глубоководные микробы, которые питаются этаном

27.04 / “Вопрос экономической безопасности”. Шмыгаль прокомментировал увольнение глав таможни и налоговой службы

06.04 / Путин минимизировал очные контакты

24.04 / Рубль вырос к доллару

15.04 / Путин объявил о поддержке малого бизнеса: 12 тысяч рублей на человека

05.04 / Стартовал флешмоб выноса мусора в вечерних нарядах

09.04 / Озвучена дата продаж роскошного кроссовера MG Hector Plus

09.04 / “Феномен Николаевской области”. В Минздраве рассказали, нашла ли специальная комиссия COVID-19 в регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска