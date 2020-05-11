Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше

11.05.2020, 14:48, Новости дня

Польские ученые разработали специальный калькулятор, который может рассчитать вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом.

По словам представителя Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний», передает РИА «Новости».

При создании калькулятора ученые учли основной фактор, который повышает риск гибели: хронические заболевания – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%», – рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Риск смерти от коронавируса у пожилых мужчин с диабетом и раком составляет 25,86%, у женщин – 14,03%. Смертельный риск у здорового 30-летнего мужчины всего 0,03%, а у женщины – 0,02%.

Ранее специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что коронавирус может передаться от инфицированного к здоровому человеку через слезную жидкость.