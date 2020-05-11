 

Американский бомбардировщик приблизился к границам РФ в Прибалтике

11.05.2020, 14:30, Новости дня

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer совершил полет у российских границ в Прибалтике, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщик после трансатлантического перелета с континентальной части США пролетел над Польшей у Калининградской области, после чего направился в Литву, Латвию и Эстонию, граничащую с Ленинградской областью, передает «Интерфакс».

Самолет сопровождали польские истребители F-16 и МиГ-29.

6 мая сообщалось, что бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм».



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