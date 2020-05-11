 

Назван новый способ передачи коронавируса

11.05.2020, 14:30, Новости дня

Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что коронавирус может передаться от инфицированного к здоровому человеку через слезную жидкость.

Ученые выяснили, что поверхность глаза состоит не только из белка ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и фермента – TMPRSS2, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал MedRxiv.

Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза это некий «резервуар» для вируса.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», – отметили ученые.

Ранее ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Фонд президентских грантов запустил оценку завершенных в 2019 году проектов

22.04 / Правозащитник: В обществе нет консенсуса по новой амнистии заключенных

02.05 / В Северной Осетии решили не праздновать окончание Второй мировой из-за трагедии в Беслане

01.04 / В США почти закончились маски и респираторы

27.04 / Президент поручил пересмотреть распределение средств на противопожарную лесоохрану

24.04 / Кононенко поддержал запросы Семенович о сумме минимального заработка для мужчины

06.04 / Психолог: Коронавирус не является индульгенцией для стресса

06.04 / Число жертв COVID-19 в мире приближается к 70 тысячам

27.03 / Мусоросортировочный комплекс и новый полигон решили построить в Воркуте

13.04 / ВОЗ высказалась по поводу снятия ограничений в связи с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска