 

Nokia 9.3 PureView сможет создавать видео в формате 8K

11.05.2020, 14:30, Разное

Источники поделились новой информацией, которая касается предстоящего смартфона Nokia 9.3 PureView. Как предполагается, новинка сможет снимать ролики при скорости 30 к/с с разрешением 8K.
В Сети сообщается о проводимом тестировании нового смартфона Nokia 9.3 PureView, но производитель официально это не подтвердил. Согласно иным данным от информаторов, этот еще не вышедший гаджет будет создавать видео в формате 8K, но такая опция считается пока только лишь экспериментальной и появится в девайсе, когда итоги испытания разработчики признают приемлемыми. Те же инсайдеры утверждают, что в нынешний момент качество записей в 8K впечатляют, но алгоритмы и камера еще станут дорабатываться.

Работники фирмы HMD Imaging трудятся над улучшением таких режимов камеры, как Night и Pro, которые являются самыми востребованными у юзеров. Ночной режим в процессе работы сможет использовать оптическую стабилизацию и расширенный размер пикселей, а Pro отобразит ряд новых элементов управления и будет применять модернизированные алгоритмы.

Слухи указывают, что Nokia 9.3 PureView выйдет с экраном на 6,29 дюйма, состоящим из пяти камер блоком на обратной стороне смартфона с основным датчиком на 108 Мп, чипом Snapdragon 865, батареей емкостью 4500 мАч, 8 и 256 Гб памяти и NFC.



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