Назван новый способ передачи коронавируса

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11.05.2020, 14:30, Новости дня

Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что коронавирус может передаться от инфицированного к здоровому человеку через слезную жидкость.

Ученые выяснили, что поверхность глаза состоит не только из белка ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и фермента – TMPRSS2, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал MedRxiv.

Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза это некий «резервуар» для вируса.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», – отметили ученые.

Ранее ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.



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