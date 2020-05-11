Врачи заявили о положительной динамике в состоянии Мишустина

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11.05.2020, 14:30, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, продолжает лечение от коронавируса, врачи отмечают положительную динамику, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», – передает слова Белякова ТАСС.

Он также сообщил, что Мишустин согласовал предложенные правительством меры по поддержке экономики в связи с пандемией.

«Подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан меры, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», – сообщил Беляков.

По его словам, в понедельничном совещании у президента Владимира Путина участие Мишустина не планировалось. При этом премьер продолжает работать в удаленном режиме, находится на связи с главой государства, передает РИА «Новости».

8 мая заболевший коронавирусом Мишустин в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.



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