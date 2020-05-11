Xiaomi объявила о начале продаж смартфона Redmi Note 9 Pro Max

11.05.2020, 14:30, Разное

В Xiaomi официально объявили, когда начнутся продажи смартфона Redmi Note 9 Pro Max. Новинка станет доступна первым покупателям уже 12 мая.

Презентация смартфона Redmi Note 9 Pro Max состоялась ещё 17 марта вместе с младшей моделью линейки, с которой и начались продажи. Старшая же вариация не попала на рынок из-за введения во многих странах мира карантинных ограничений. Недавно в Индии начали постепенно снимать запреты, а потому китайский производитель объявил о начале продаж гаджетов на территории этой страны. Об этом лично проинформировал Ману Кумар Джейн, вице-президент и глава индийского подразделения.

Основой аппарата является процессор Snapdragon 720 от Qualcomm. Работает он при поддержке 6 ГБ оперативной памяти, а емкость диска для хранения данных, имеющего формат UFS 2.1, составляет 128 ГБ. При этом пользователь при желании может расширить хранилище ещё на 512 ГБ. Размер экрана устройства равен 6,67 дюймам, и с обоих сторон оно покрыто защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Помимо этого модель получила ёмкий аккумулятор, чья мощность достигает 5 020 мАч. В комплекте покупатель получит быструю 33-ваттную зарядку. Защиту устройству обеспечивает сканер отпечатка пальца, расположенный на торце корпуса.

Фронтальную камеру конструкторы спрятали под дисплей, а основной модуль состоит из четырёх объективов. Самым мощный, широкоугольный, имеет разрешение 48 Мп. Далее следует поддерживающая линза на 8 Мп и камера для макросъёмки на 5 Мп. Глубину сцены обеспечивает объектив на 2 Мп. В настоящий момент известны не только площадки, на которых начнут продавать Redmi Note 9 Pro Max и дата дебюта на рынке, но и цена, которая не превысит 200 долларов США.