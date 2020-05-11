Умер отец комика Бена Стиллера актер Джерри Стиллер

11.05.2020, 14:09, Разное

Американский артист Джерри Стиллер умер в 92 года из-за естественных причин. О смерти актера написал в соцсети его сын Бен Стиллер.

Как заявил на своей странице в социальной сети Instagram Бен Стиллер, его отец скончался утром 11 мая. Усопшего актера он назвал замечательным папой, дедом и мужем своей матери, признавшись, что ему будет не хватать ныне покойного родителя.

Джерри Стиллер родился в июне 1927 года. В период войны США со странами Оси он служил в американской армии, а после принимал участие в театральных постановках, вскоре познакомившись с будущей супругой Энн Мирой. Вместе они создали дуэт комедиантов под наименованием «Стиллер и Мира», продолжительное время выступая вместе. Особенно Джерри Стиллер прославился по ролям Артура в «Королях Квинса» и Констанзы в «Сайнфелде». Именно за работу в последнем его номинировали на «Эмми». В 1997 году актер получил награду American Comedy Award за лучшую комедийную роль приглашенного артиста. В общей сложности Джерри Стиллер имел на своем счету больше одной сотни ролей.

Бен Стиллер может принять участие в съемках нового эпизода фильма «Форсаж», там он сыграет одну из второстепенных ролей.