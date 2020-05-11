Обокравший квартиру бывшей жены Дерипаски мужчина задержан в Москве

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11.05.2020, 14:08, Новости дня

Правоохранительные органы задержали мужчину, обокравшего в Москве квартиру бывшей супруги бизнесмена Олега Дерипаски Полины Юмашевой, сообщил представитель Юмашевой.

«Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступник был задержан по горячим следам. В настоящее время он дает признательные показания. Похищенное возвращено», – приводит его слова РИА «Новости».

О краже стало известно накануне. По информации СМИ, злоумышленник проник в жилище через балкон. Он разбил кувалдой сейф и забрал оттуда драгоценности. Следы кражи обнаружила помощница Юмашевой, приехавшая проверить жилье. 



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