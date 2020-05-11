Москва пригрозила Анкаре ограничениями для турецких автоперевозчиков
11.05.2020, 14:08, Новости дня
Россия с 23.00 11 мая введет ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Анкара не снимет ограничения с российских, сообщил Минтранс по итогам переговоров министров транспорта двух стран.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в разговоре с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу обсудил взаимодействие в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом, говорится в сообщении на сайте Минтранса.
«В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции», – заявили в Минтрансе.
Отмечается, что Анкара сообщила о намерении снять все ограничения, введенные ранее.
«Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года», – говорится в сообщении.
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