 

Москва пригрозила Анкаре ограничениями для турецких автоперевозчиков

11.05.2020, 14:08, Новости дня

Россия с 23.00 11 мая введет ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Анкара не снимет ограничения с российских, сообщил Минтранс по итогам переговоров министров транспорта двух стран.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в разговоре с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу обсудил взаимодействие в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом, говорится в сообщении на сайте Минтранса.

«В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции», – заявили в Минтрансе.

Отмечается, что Анкара сообщила о намерении снять все ограничения, введенные ранее.

«Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года», – говорится в сообщении.



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