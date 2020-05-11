 

Президент Казахстана ввел мораторий на банкротства бизнеса из-за “форс-мажора” с коронавирусом

11.05.2020, 14:05, Новости дня

В Казахстане режим чрезвычайного положения, введенный из-за эпидемии коронавируса, будет признан форс-мажором при обращении в суд предпринимателей. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. 

“К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса. Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП”, – заявил Токаев на заключительном заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Также он отметил, что сейчас важно поддержать предпринимателей и защитить их в непростой период.

“С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года”, – распорядился глава Казахстана.

Режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен 16 марта из-за пандемии коронавируса. Одиннадцатого мая он завершился, но на территории страны сохраняется карантинный режим, ограничения по которому власти обещают постепенно снимать при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение недели.

По официальным данным, в Казахстане подтверждено 5138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 31 летальный случай. 1941 человек выздоровел.

 



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