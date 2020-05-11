Азиатские рынки вошли на позитивную территорию

11.05.2020, 14:00, Новости дня

Азиатские рынки пошли вверх, в то время как все больше стран постепенно снимают ограничения, введенные в начале эпидемии коронавируса, которые привели к почти полной остановке экономической деятельности.

Японский эталонный индекс Nikkei вырос на 1,4 процента во второй половине дня понедельника, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,9 процента. Австралийский индекс S&P/ASX вырос на 1,6 процента, а шанхайский – на 0,1 процента. Сеульский индекс KOSPI остался на прежнем уровне к закрытию торгов.

Что касается других торгов, цена эталонной американской нефти WTI снизилась на 1,2 процента, достигнув 24,44 доллара за баррель. Нефть марки Brent, международный эталон, подешевела на 1,1 процента – до 30,60 доллара за баррель.

Все три основных американских индекса в торговле фьючерсами находятся на позитивной территории.