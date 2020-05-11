Китай предупредил о контрмерах в ответ на новые визовые правила США для журналистов

11.05.2020, 14:00, Новости дня

ПЕКИН – Китай предупредил США в понедельник, что примет контрмеры в ответ на решение Вашингтона ужесточить визовые условия для китайских журналистов, и призвал Соединенные Штаты немедленно «исправить свою ошибку».

На прошлой неделе США установили новое правило, ограничив действие виз для китайских журналистов 90 днями с возможностью продления. Правило вступило в силу в понедельник. Подобные визы обычно являются бессрочными и не нуждаются в продлении, если работник не перейдет в другую компанию или СМИ.

Высокопоставленный чиновник Министерства внутренней безопасности США, общавшийся в конце прошлой недели с журналистами на условиях анонимности, сказал, что новые правила позволят ведомству чаще пересматривать заявления китайских журналистов на получение визы и, вероятно, уменьшат общее количество китайских журналистов в США.

«Таким образом, будет создано больше мер защиты национальной безопасности» – добавил чиновник.

Новые правила не будут распространяться на журналистов с паспортами из Гонконга или Макао, двух полуавтономных территорий Китая, следует из пояснений Министерства внутренней безопасности США.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам в понедельник на ежедневном брифинге в Пекине, что Китай сожалеет и отвергает решение США, которое дипломат назвал эскалацией подавления китайских СМИ.

«Мы решительно против и крайне разочарованы этим, – сказал Чжао Лицзянь. – Мы требуем, чтобы США немедленно исправили свою ошибку, иначе у Китая не будет иного выбора, кроме как принять контрмеры».

США и Китай за последние месяцы предприняли ряд взаимных шагов, направленных против журналистов.

В марте Китай выдворил американских журналистов, работающих на три американские газеты. Месяцем ранее США пригрозили, что будут относиться к пяти китайским государственным СМИ, работающим в США, как к иностранным посольствам.

Ранее Китай выдворил трех журналистов Wall Street Journal, двух американцев и одного австралийца, после того как газета опубликовала авторскую колонку, в которой Китай был назван «настоящим больным Азии».

Обнародовав новое правило в пятницу, министерство внутренней безопасности США сослалось на «подавление независимой журналистики» китайскими властями.

«В течение определенного периода США придерживались менталитета времен "холодной войны" и идеологической предвзятости и постоянно усиливали давление на китайские СМИ», – заявил Чжао Лицзянь.

«Теперь они используют визы для введения дискриминационных ограничений, серьезно ограничивая возможности китайских СМИ нормально освещать события в США, серьезно подрывая отношения между народами наших стран», – добавил он.