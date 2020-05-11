 

Цимбалюк: В Москве Зеленского не считают человеком, готовым капитулировать

11.05.2020, 13:54, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский стремится не заострять углы и избегает четких определений российской агрессии, при этом за год его пребывания у власти ключевые позиции Украины не сданы. Такое мнение в интервью сайту “Факты” высказал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

“Позиция нынешнего президента Украины – “між крапельками”. Зеленский пытается избегать ответов на самые главные вопросы. Это касается любой темы. Вроде бы мы за НАТО, но при этом у нас какое-то особое мнение. На днях он вдруг стал размышлять, кто же виноват в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Действительно, кто виноват? Она же не случилась сама по себе”, – сказал Цимбалюк.

Он не исключил, что в такой позиции и в молчании Зеленского есть политтехнологический смысл, желание заполучить как можно больше мандатов для партии “Слуга народа” на предстоящих местных выборах.

“При этом в Москве его не считают человеком, готовым капитулировать. И правда, он пока не сделал ни одного шага, который нельзя откатать назад. Кстати, показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом”, – рассказал украинский журналист.

Причина такого поведения Зеленского может крыться в управленческом хаосе и отсутствии у его команды четко сформулированных целей, отметил Цимбалюк.

“Наша власть почему-то не артикулирует, где мы находимся, в какой ситуации, почему у нас война и с кем, если территории оккупированы, то кем. Но я сторонник здравого смысла. За этот год Зеленский под Кремль не лег. Может, он еще размышляет об этом… Но будем исходить из того, что и не ляжет”, – подытожил Цимбалюк.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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