 

В Нидерландах нашли мертвой украинку – члена экипажа судна Regal Princess – МИД Украины

11.05.2020, 13:54, Новости дня

В Нидерландах нашли мертвой украинку – члена экипажа судна Regal Princess. Об этом “Укрінформу” сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

“10 мая в Роттердаме была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна”, – отметил Погорельцев.

По предварительным данным местной полиции, украинка совершила самоубийство.

По словам Погорельцева, родственники женщины уведомлены о ее смерти.

Посольство Украины поддерживает связь с нидерландской полицией и местным моргом, а также занимается организацией перевозки тела погибшей в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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