 

В Испании число новых случаев заражения коронавирусом и суточные потери падают до минимума с начала апреля

11.05.2020, 13:54, Новости дня

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Испании увеличилось до 227 436, сообщило министерство здравоохранения страны 11 мая.

За последних 24 часа коронавирус был выявлен еще у 373 человек, а 123 больных скончались. Общее число жертв эпидемии в Испании теперь составляет 26 744. 

Газета El País отметила, что за прошедшие сутки в Испании было зарегистрировано наименьшее число летальных исходов и новых случаев заражения с начала апреля, когда, как считают власти, эпидемия в стране достигла пика. Накануне в Испании было зарегистрировано 143 смерти от коронавируса, за день до этого – 179. Самое большое количество летальных исходов за сутки – 950 – было зафиксировано 2 апреля, после этого началось постепенное снижение. 

С начала вспышки эпидемии в Испании в госпитализации нуждался 122 971 пациент с коронавирусной инфекцией, 257 человек попали в больницы за последние сутки. 

От коронавирусной болезни уже вылечились 137 139 испанцев, что составляет 60,2% от общего числа подтвержденных случаев инфицирования. 

В конце апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации испанские власти начали ослаблять карантин. 26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого. Со 2 мая взрослым позволили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером.

6 мая парламент страны четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 24 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,1 млн человек, из них более 282 тыс. умерли, а 1,4 млн вылечились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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