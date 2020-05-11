«Словно куча сидел»: Рэпер Гуф рассказал о предательстве Кэти Топурии

11.05.2020, 13:53, Разное

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, заявил, что его бывшая девушка Кети Топурия виновата в предательстве. Исполнитель отметил, что певица «кинула» его, после чего он почти полгода из дома не выходил.

По словам Гуфа, в его жизни такого никогда не случалось за 40 лет жизни. При этом предал его тот человек, которого рэпер старался оберегать на 200%. Хотя изначально он собирался строить отношения с Кети Топурией ради соблюдения формальности, например, чтобы рассказать родителям о том, с кем он провел Новый год. Однако отношения не только затянулись, но и стали для Алексея Долматова важными.

Кроме того, Кети Топурия помогла Гуфу избавиться от наркотической зависимости. Перед встречей с певицей рэпер практически перестал заниматься творчеством, он лишь сидел на диване и набирал лишний вес, словно «какая-то куча». Сейчас Алексей Долматов встречается с новой девушкой Лесей. Исполнитель отметил, что счастлив и готов жениться на ней.